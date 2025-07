Член Палаты представителей США, республиканец Дон Бейкон после массированной атаки РФ на Украину обратился к президенту Дональду Трампу с призывом изменить стратегию в отношении России.

Об этом конгрессмен написал в Х, сообщает "Европейская правда".

Он указал, что нынешняя стратегия Трампа в отношении РФ не работает, поскольку хозяин Кремля Владимир Путин и его оккупационная армия продолжают атаковать украинские города.

"Господин президент, ваша политика в отношении России не работает. Пока мы ведем переговоры, Путин бомбит украинские города", – отметил Бейкон.

К своему сообщению он добавил фото последствий российского удара по Киеву и отметил необходимость менять стратегию в отношении РФ.

Mr President, your policy towards Russia is not working. While we negotiate, Putin bombs Ukrainian cities. Here is Kyiv today. It is time to change strategy. We and our allies must arm Ukraine to the teeth & we need the toughest sanctions. Putin is mocking you and America. pic.twitter.com/Jc7ShlrWIN