Нидерланды удвоят плату за приют для украинцев с работой

Украинские беженцы, которые находятся в Нидерландах и не получают дохода, с октября должны будут платить больше за пользование государственными приютами.

Об этом в пятницу объявила глава Министерства по делам беженцев и миграции Нидерландов Мона Кейзер, пишет "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Сейчас украинец, которые пользуются временной защитой в Нидерландах и имеют работу (таких 59%) или другой доход, с июля 2024 года должны платить 105 евро в месяц за проживание в приютах.

С октября 2025 года эта сумма вырастет до 244,22 евро, объявили в нидерландском правительстве. Такой шаг объяснили стремлением уменьшить различия между украинскими беженцами и искателями убежища из других стран.

"Увеличение личного взноса будет использовано для покрытия операционных расходов приютов, таких как газ, вода и электроэнергия", – пояснила Кейзер.

Кроме того, взрослые украинцы в местах временного размещения, где для них готовят еду, будут также платить взнос за питание в размере 252,18 евро в месяц.

Таким образом, максимальный взнос для семьи с двумя взрослыми украинцами составляет 992,80 евро в месяц, подсчитал NOS.

В то же время правительство Нидерландов предусмотрело, что местные власти могут применять "индивидуальный подход" к украинским беженцам.

Всего с начала полномасштабного российского вторжения в Украину в Нидерланды прибыли более 100 тысяч украинских беженцев. Власти ранее признавали, что мест для их расселения не хватает.

Как сообщалось, в правительстве Нидерландов считают, что украинцы, которые работают в стране, платят налоги и таким образом "вносят максимальный вклад", должны получить возможность остаться в Нидерландах дольше.