В Нидерландах хотят разрешить хорошо интегрированным украинцам долгосрочное пребывание

В правительстве Нидерландов считают, что украинцы, которые работают в стране, платят налоги и таким образом "делают максимальный вклад", должны получить возможность остаться в Нидерландах дольше.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает De Telegraaf.

Министр по делам убежища Маржолейн Фабер хочет предоставить украинским беженцам, которые делают вклад в общество Нидерландов, возможность остаться в стране дольше.

На европейском уровне было решено, что украинским беженцам будет разрешено остаться еще на год, до марта 2026 года. Сомнительно, что война закончится к тому времени. Поскольку ЕС еще не составил новых планов, пришло время придумать "национальную альтернативу" для будущего украинцев в нашей стране, пишет Фабер в письме в нижнюю палату парламента.

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Правительство рассматривает вопрос о предоставлении обычного вида на жительство для украинцев, которые хотели бы остаться в стране в ближайшем будущем. Не все будут иметь на это право: Фабер пишет, что такой статус должен оставаться действительным "до тех пор, пока они находятся здесь и делают вклад и платят как можно больше в наше общество и экономику". Точные детали и условия для более постоянного статуса для украинцев еще должны быть разработаны.

В письме Фабер ссылается на другие страны ЕС, которые уже разработали такую систему. Например, украинцы в Польше могут подать заявление на получение 3-летнего вида на жительство, а в Австрии, Чехии и Румынии украинцы, которые работают полный рабочий день, имеют возможность оформить долгосрочный вид на жительство.

Введя отдельный статус пребывания для украинских переселенцев, Нидерланды также могут предотвратить то, чтобы после марта 2026 года все 120 000 украинцев в стране одновременно не подали прошение об убежище: система предоставления убежища вряд ли сможет с этим справиться.

Недавний опрос показывает, что многие украинцы в Нидерландах пока не думают о возвращении. Три четверти опрошенных предполагают, что пока останутся в стране. Чуть меньше половины украинцев рассматривают возможность возвращения, если в Украине снова будет безопасно.

Именно поэтому правительство сейчас хочет принять меры для "стимулирования добровольного возвращения", если ситуация с безопасностью в Украине позволит это сделать. Эти "целенаправленные" усилия должны быть направлены, главным образом, на тех 48%, которые сомневаются в возвращении. "Таким образом мы идем навстречу желанию Украины отстраивать страну в будущем с помощью собственных граждан", – пишет Фабер.

Программы добровольного возвращения часто предлагают определенную сумму денег людям, которые хотят репатриироваться. Фабер пишет, что в случае с украинцами будет сделано больше.

Например, будут исследоваться способы подготовки украинцев к роли в восстановлении, например, с помощью целевых курсов. Цель состоит в том, чтобы "построить мост между навыками перемещенных лиц и тем, что нужно Украине для восстановления".

Как сообщалось, в Чехии могут быть созданы центры возвращения, которые будут помогать украинским беженцам вернуться на родину.

А норвежское правительство признало еще несколько областей Украины безопасными – и люди, которые там проживают, не смогут больше получить коллективную защиту в Норвегии.