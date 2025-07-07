В Грузии задержали владельца телеканалов, которые поддерживают вступление страны в ЕС

В Грузии задержали основателя и владельца ряда крупных компаний, в частности Silk Road Group, Silknet и Euronews Georgia – Георгия Рамишвили.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа", передает "Европейская правда".

Эту информацию подтвердили в Министерстве внутренних дел Грузии.

По данным пресс-центра ведомства, у бизнесмена при досмотре ручной клади в аэропорту обнаружили огнестрельное оружие. В МВД подтвердили, что оружие было зарегистрировано, однако заявили, что Рамишвили не имел разрешения на его ношение.

Расследование ведется по частям 3 и 4 статьи 236 Уголовного кодекса (незаконное приобретение или хранение огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств). По закону, это наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.

Кроме того, незаконное ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет.

Примечательно то, что 58-летний Георгий Рамишвили является председателем наблюдательного совета компании Silknet – одного из лидеров телекоммуникационного рынка, а с 2020 года при сотрудничестве с Silknet в Грузии было начато вещание телеканала Euronews Georgia.

Компании Silknet и Silk Road Group 30 ноября 2024 года – через два дня после начала антиправительственных протестов – выступили в поддержку стремления Грузии к вступлению в Европейский Союз.

"Мы верим, что Грузия не должна отклоняться от конституционного строя и должна остаться частью европейского пространства. Отказ от этого пути – это отказ от свободы, прогресса и будущего. Нет – насилию против мирных протестующих", – заявили тогда компании.

Отметим, в июне в Грузии арестовали лидера оппозиционной коалиции "За перемены" Нику Гварамию.

В конце этого же месяца суд признал виновным в невыполнении требования временной следственной комиссии парламента одного из лидеров грузинской "Коалиции за перемены" – Нику Мелию. Поэтому его приговорили к восьми месяцам тюрьмы.