Зеленский анонсировал встречу "коалиции решительных" в Риме в разговоре со Стармером

Президент Владимир Зеленский в понедельник провел разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Зеленский написал на Х.

Глава государства сказал, что в разговоре с британским премьером скоординировал совместную дипломатическую работу и обсудил "ожидания от встречи коалиции желающих, которая состоится в Риме уже через несколько дней".

"Работаем над тем, чтобы решения были максимально сильными", – добавил он.

Напомним, ранее французская сторона анонсировала встречу в формате "коалиции решительных", но отмечала, что она состоится в рамках саммита Британии и Франции в Лондоне.

Предположительно, анонсированная президентом встреча состоится на полях Конференции по восстановлению Украины в Риме 10-11 июля.

Также, по словам Зеленского, британский премьер выразил соболезнования из-за последних массированных обстрелов России и обсудил дополнительное финансирование "уже в этом месяце" для производства дронов в Украине.

"Договорились работать над тем, чтобы усилить и другие форматы сотрудничества с ключевыми партнерами, в частности "Рамштайн". Защиты жизни должно быть больше", – подытожил президент.

"Коалиция решительных" во главе с Францией и Великобританией заявила своей целью предоставление гарантий безопасности Украине в случае прекращения огня.

Но коалиция не проводила встреч с марта из-за разногласий относительно военной поддержки со стороны США и стремления заручиться поддержкой Вашингтона в возможном развертывании западных войск в Украине.