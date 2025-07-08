В Италии нашли повешенной 18-летнюю украинку, которая пропала на прошлой неделе

18-летнюю украинскую студентку Марию Бугаеву, которая пропала 4 июля на юге Италии, нашли мертвой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Stampa.

По данным итальянских СМИ, Бугайова находилась в туристическом поселке южного итальянского региона Апулия в рамках европейского проекта с Братиславским университетом Коменского.

Девушка исчезла в минувшую пятницу, 4 июля. В ее гостиничном номере нашли телефон, паспорт и листок с несколькими мобильными номерами. Незадолго до исчезновения она перевела определенную сумму денег брату.

Сначала итальянские правоохранители считали, что Бугайова сама решила сбежать, поскольку незадолго до исчезновения узнала, что ее стажировка в Италии закончится 6 июля без возможности продления – в то время как многие другие студенты оставались до сентября.

Украинку также заметили на камерах видеонаблюдения недалеко от места стажировки. На них было видно, что Бугайова направляется к пляжу, а затем ее следы исчезли.

Во вторник стало известно, что тело 18-летней девушки нашли в километре от туристического поселка, где она стажировалась. По предварительным данным, ее нашли повешенной.

Пока итальянские правоохранители публично не комментировали, как квалифицируют ситуацию.

Напомним, в июне 2024 года после недели поисков в Германии нашли тело 9-летней украинки, которая считалась пропавшей.

Ее убийцу, 37-летнего мужчину, признали виновным в убийстве украинской беженки и приговорили к пожизненному заключению в январе.