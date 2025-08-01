В Черногории отложили принятие спорных законов после критики ЕС

Парламент Черногории отложил голосование за два спорных законопроекта об ограничении протестов и расширении полномочий спецслужб после критики со стороны гражданского общества и Европейского Союза.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BIRN.

Спикер черногорского парламента Андрия Мандич подтвердил в четверг, что проект закона об Агентстве национальной безопасности (ANB) не будет обсуждаться, как планировалось.

Предложенный закон предоставил бы ANB расширенные полномочия по доступу к личным и институциональным данным, в частности метаданным телекоммуникаций и банковской информации – в некоторых случаях без одобрения суда.

"Парламентское большинство поддерживает эти законы, но, признавая, что они не были хорошо доведены до сведения общественности, мы будем работать над тем, чтобы лучше объяснить их как нашим гражданам, так и нашим международным партнерам", – сказал Мандич.

Такая же участь постигла и другой законопроект, который запретил бы протесты с блокированием дорог под угрозой высоких штрафов – до 2000 евро для физических лиц и 10 тысяч евро для юридических лиц.

Черногорский президент Яков Милатович приветствовал решение парламента, назвав его "результатом давления со стороны граждан, гражданского общества и европейских партнеров".

Ранее были высказаны опасения, что предложенные законы подорвут права человека, демократические стандарты и путь Черногории к членству в Европейском Союзе – в том числе со стороны Еврокомиссии.

Переговоры о вступлении с Черногорией продолжаются с июня 2012 года. В декабре 2024 года страна впервые за семь лет закрыла три раздела переговоров о вступлении, а в июне – еще один.

И европейские, и черногорские чиновники считают, что Черногория может закрыть все переговорные разделы до 2026 года и вступить в ЕС до 2028-го. Больше о том, как прогресс Черногории в вступлении в ЕС влияет на евроинтеграцию Украины, читайте в статье.