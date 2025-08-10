Европейские лидеры выступили с экстренным заявлением о границах Украины ко встрече Путина и Трампа

В ночь на воскресенье, 10 августа, лидеры Франции, Италии, Германии, Польши, Великобритании, президент Еврокомиссии, а также президент Финляндии (перечислены именно в таком порядке) опубликовали совместное заявление, адресованное руководителям США и РФ.

Текст заявления опубликовали пресс-службы этих лидеров после полуночи по центральноевропейскому времени, сообщает "Европейская правда".

В срочном заявлении "о мире для Украины" подчеркивается, что его причиной является подготовка к встрече Трампа с Путиным, предварительно запланированной на 15 августа, а также объявляются линии вероятных мирных договоренностей, важных для авторов заявления.

Европейские лидеры "приветствовали усилия Трампа", направленные на "прекращение смертей, завершение захватнической войны Российской Федерации и достижение справедливого и прочного мира и безопасности для Украины", а также выразили убеждение, что достичь этого можно только объединением поддержки Украины и давления на Россию.

Также европейские лидеры предупредили США, что готовы и в дальнейшем действовать в этом ключе с сохранением значительной военной и финансовой поддержки Украины, в том числе через механизм Коалиции решительных, а также путем поддержки существующих и введения новых санкций против России.

"Мы разделяем убеждение, что дипломатическое решение должно защищать жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы... Эти жизненно важные интересы включают потребность в прочных и надежных гарантиях безопасности, которые позволят Украине эффективно защищать свой суверенитет и территориальную целостность", – отмечается в заявлении.

Еще одно требование – Украина должна сохранить "свободу выбора собственной судьбы". "Путь к миру в Украине не может быть определен без Украины", – говорится в документе.

В заявлении подчеркивается, что мирные переговоры могут состояться только в случае прекращения огня или сокращения боевых действий, а нынешняя линия соприкосновения "должна быть отправной точкой переговоров". При этом европейцы подчеркивают принцип, что международные границы не должны изменяться силой.

"Мы подчеркиваем нашу непоколебимую приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины", – говорится в заявлении, которое напоминает, что Россия нарушила свои ключевые международные обязательства, начиная с Устава ООН и до Будапештского меморандума.

Заявление завершается заверениями в твердой поддержке Украины, готовности подписантов совместно работать "ради мира в Украине, который защищает наши жизненно важные интересы безопасности" Европы.

Документ обнародован от имени президента Эмманюэля Макрона, премьер-министра Джорджи Мелони, канцлера Фридриха Мерца, премьера Дональда Туска, премьера Кира Стармера, президента Урсулы фон дер Ляйен и президента Александера Стубба. Почему речь идет именно о таком перечне лидеров, а также в таком порядке – заявление не уточняет. Стоит отметить, что именно с этими лидерами президент Зеленский вел активный диалог в последние дни.

Как сообщалось, в субботу Украина и ряд европейских государств представили США свой план для переговоров с Путиным.

Встреча Трампа с Путиным запланирована на Аляске 15 августа на фоне сообщений СМИ, что Вашингтон и Москва якобы хотят достичь соглашения о прекращении войны в Украине, которое может закрепить оккупацию Россией части территорий.

На это Владимир Зеленский заявил, что "ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины".

Читайте материал "ЕвроПравды": Встреча со многими неизвестными: зачем Дональд Трамп согласился на саммит с Путиным.