Каллас собирает глав МИД на встречу: любое соглашение между США и РФ должно включать Украину и ЕС
Глава европейской дипломатии Каллас заявила в воскресенье, что любое соглашение между Вашингтоном и Москвой о прекращении войны в Украине должно включать Украину и ЕС.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.
Каллас заявила, что в понедельник она созовет встречу европейских министров иностранных дел для обсуждения следующих шагов.
"США имеют силу заставить Россию к серьезным переговорам. Любое соглашение между США и Россией должно включать Украину и ЕС, поскольку это вопрос безопасности Украины и всей Европы", – сказала Каллас.
Она отметила, что "поскольку мы работаем над достижением устойчивого и справедливого мира, международное право четко определяет: все временно оккупированные территории принадлежат Украине".
"Соглашение не должно стать плацдармом для дальнейшей российской агрессии против Украины, трансатлантического альянса и Европы", – добавила она.
Каллас также сообщила, что министры обсудят ситуацию в Газе.
Встреча Трампа с Путиным запланирована на Аляске 15 августа на фоне сообщений СМИ, что Вашингтон и Москва якобы хотят достичь соглашения об остановке войны в Украине, которое может закрепить оккупацию Россией части территорий.
На это Владимир Зеленский заявил, что "ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины".
В ночь на 10 августа лидеры Франции, Италии, Германии, Польши, Великобритании, президент Еврокомиссии, а также президент Финляндии опубликовали совместное заявление, адресованное руководителям США и РФ.
