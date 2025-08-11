В Британии планируют обязать водителей старше 70 лет проверять зрение

Водители старше 70 лет могут быть лишены права управлять автомобилем, если в будущем не пройдут обязательный осмотр зрения в рамках радикальной реформы законов о дорожном движении в Великобритании.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Британский министр транспорта сейчас готовит новое требование, согласно которому люди старше 70 лет будут обязаны проходить осмотр зрения при обновлении водительского удостоверения каждые три года.

Планы также предусматривают снижение нормы алкоголя в крови для водителей в Англии и Уэльсе в соответствии с законами Шотландии, а также начисление штрафных баллов за неиспользование ремней безопасности.

Этот шаг будет сделан после расследования четырех смертельных случаев, вызванных водителями с плохим зрением, в результате которого коронер назвал систему выдачи водительских прав в Великобритании "наименее строгой в Европе".

Ожидается, что эти изменения будут включены в новую стратегию безопасности дорожного движения, которую правительство должно опубликовать осенью, поскольку министры считают, что нынешняя информационная кампания по безопасности не дает результатов.

"Это лейбористское правительство представит первую за десятилетие Стратегию безопасности дорожного движения, которая предусматривает более строгие наказания для нарушителей, защиту участников дорожного движения и восстановление порядка на наших дорогах", – заявили в британском правительстве.

