Швейцария расширила санкции против России и снизила "потолок цен" на нефть

Во вторник, 12 августа, Швейцария расширила санкционные списки против России, добавив в них 14 физических лиц и 41 организацию.

Об этом говорится в официальном заявлении, которое опубликовало правительство страны, пишет "Европейская правда".

12 августа Федеральный департамент экономики, образования и исследований (EAER), который контролирует санкции Швейцарии, расширил списки санкций против России. Таким образом Швейцария приняла ряд поправок, введенных Европейским Союзом в рамках 18-го пакета санкций.

Эти меры вступают в силу 12 августа.

С этого дня еще 14 человек и 41 субъект хозяйствования России подпадают под замораживание активов и запрет на предоставление экономических ресурсов. Этим лицам также запрещен въезд и транзит через Швейцарию.

"Среди новых субъектов санкций – российские и международные компании, управляющие судами теневого флота, торговцы российской сырой нефтью и поставщики военно-промышленного комплекса России, включая тех, которые базируются в третьих странах", – говорится в заявлении.

Кроме того, еще 105 судов из третьих стран теперь подпадают под всеобъемлющий запрет на покупку, продажу и оказание услуг. Это преимущественно танкеры, которые входят в состав теневого флота России, что обходит ограничения на цену российской сырой нефти и нефтепродуктов, или перевозят военные товары для России.

EAER также снизило ограничения на цену российской сырой нефти до $47,6 за баррель. В то же время в заявлении отметили, что ограничение на цену на нефть вступает в силу с 3 сентября.

В торговом секторе 26 новых субъектов, в том числе некоторые в третьих странах, подпадают под более строгие ограничения экспортного контроля, в частности за обход экспортных ограничений на беспилотные летательные аппараты.

Швейцария также приняла дополнительные списки, введенные ЕС 15 июля по Молдове и 18 июля по Беларуси.

В контексте Молдовы: еще семь человек и три организации теперь подпадают под замораживание активов и запрет на предоставление экономических ресурсов.

"Эти списки направлены против лиц и организаций, участвующих в усилиях России с целью влияния на референдум о членстве Молдовы в ЕС и президентские выборы 2024 года", – пояснили в заявлении.

А по Беларуси: восемь белорусских компаний оборонной промышленности теперь подпадают под замораживание активов и запрет на предоставление экономических ресурсов.

Напомним, Европейский Союз снизил верхний предел цены на российскую нефть в рамках 18-го пакета санкций, который был окончательно принят в пятницу. Это стало возможным, поскольку Словакия и Мальта отказались от блокировки.

В тот же день Великобритания объявила, что присоединяется к решению ЕС снизить верхний предел цены на российскую нефть, которая перевозится морем.

9 августа стало известно, что Канада намерена вместе с ЕС и Великобританией еще больше снизить ценовой предел для нефти российского происхождения.