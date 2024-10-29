В центре Осло трамвай въехал в помещение магазина

В центре столицы Норвегии Осло трамвай сошел с рельсов и въехал в помещение магазина, в результате аварии никто не погиб.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

Авария произошла вскоре после полудня в историческом центре города на улице Сторгата. Трамвай со многими пассажирами сошел с рельсов и въехал первым вагоном в соседнее здание – помещение магазина.

NRK

На место быстро прибыли службы чрезвычайных ситуаций. Несмотря на опасения, что на такой людной улице кто-то из пешеходов мог попасть под трамвай, проверка показала, что под его колесами никто не погиб. Внутри магазина также обошлось без погибших.

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NRK

В результате аварии ранены четыре человека, включая водителя трамвая.

Людей из пострадавшего здания эвакуировали, а улица перекрыта на несколько кварталов. Полиция опрашивает свидетелей, чтобы составить как можно более точную картину происшествия.

Напомним, ранее в этом месяце в Польше произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса, в котором находились граждане Украины.

В Германии в начале октября в столкновении двух автобусов пострадали полсотни человек.