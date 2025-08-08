Германия приостанавливает экспорт оружия, которое может быть использовано в секторе Газы

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что правительство его страны не разрешит экспорт военного оборудования, которое может быть использовано в секторе Газы.

Его слова цитирует Spiegel, пишет "Европейская правда".

Мерц заявил, что Германия прекращает весь экспорт оружия, которое может быть использовано Израилем в секторе Газы.

По его словам, действия Израиля затрудняют достижение первоначальных целей операции.

"В этих условиях немецкое правительство не одобрит экспорт военного оборудования, которое может быть использовано в секторе Газы, до дальнейшего уведомления", – заявил он.

Также Мерц повторил предыдущую позицию немецкого правительства относительно права Израиля защищаться от ХАМАС.

"Освобождение заложников и решительные переговоры о прекращении огня являются нашим приоритетом. Разоружение ХАМАС необходимо", – подчеркнул он.

Однако он отметил, что объявленные "еще более жесткие военные действия израильской армии" делают все более непонятным, как этого можно достичь.

"Немецкое правительство остается глубоко обеспокоенным длительными страданиями гражданского населения в секторе Газы. Учитывая запланированную наступательную операцию, израильское правительство несет еще большую ответственность, чем раньше, за обеспечение населения необходимым", – добавил канцлер Германии.

В конце июля писали, что на Мерца растет давление со стороны членов коалиции, которые считают, что Берлину следует занять более жесткую позицию в отношении Израиля из-за ситуации в секторе Газы.

Германия не присоединилась к совместному заявлению почти 30 стран Запада, среди которых Великобритания и Франция, с призывом к Израилю как можно скорее прекратить боевые действия.

Отметим, 1 августа Словения запретила импорт, экспорт и транзит оружия в Израиль и из Израиля, став первой страной-членом Европейского Союза, которая пошла на такой шаг.