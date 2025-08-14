В ЕС отрицают возможное ослабление санкций против РФ: 19-й пакет могут принять в сентябре

Европейский Союз не собирается отменять или ослаблять введенные санкции против России, зато готовит новый, 19-й санкционный пакет, который может быть принят уже в сентябре 2025 года.

Как передает корреспондент "Европейской правды", об этом в четверг, 14 августа, заявила заместитель главного пресс-секретаря Европейской комиссии Арианна Подеста.

Евросоюз пока не обсуждает отмену санкций против России, а наоборот планирует усилить санкционное давление на Россию.

"Позвольте мне быть абсолютно четкой. Европа будет сохранять давление на Россию... Мы уже приняли 18 пакетов санкций и работаем над 19-м", – заявила Подеста.

Она выразила надежду, что ЕС сможет принять 19-й пакет санкций против России уже в следующем месяце – то есть, в сентябре.

"Мы знаем, что санкции работают, и мы будем сохранять давление на Россию. Все остальное – это чистые спекуляции. Реальность: Европа продолжает сохранять полное давление на Россию", – подчеркнула Арианна Подеста.

Два европейских чиновника и дипломаты четырех государств, работающих в Брюсселе и знакомые с процессами вокруг введения и выполнения санкций ЕС против России, с которыми общалась корреспондент "Европейской правды", также заявили, что обсуждение ослабления или отмены санкций пока не ведется даже на техническом уровне.

"Этот вопрос сейчас не на повестке дня. Наоборот, продолжается работа по усилению санкционного давления на Россию, ее экономику, чтобы уменьшить ее способность вести войну против Украины. Обсуждается новый, 19-й пакет санкций", – подтвердил один из собеседников "ЕвроПравды".

Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что союзники Украины якобы уже рассматривают смягчение санкций против РФ в случае перемирия.

В США также говорят, что Трамп использует тему санкций во время встречи с Путиным: санкции против России "могут быть усилены, смягчены или могут иметь сроки действия".

Отметим, Трамп и Путин встретятся в городе Анкоридж на Аляске 15 августа.