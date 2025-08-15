Навроцкий вспомнил помощь украинцев 100 лет назад, поздравляя с Днем польской армии

Новый президент Польши Кароль Навроцкий в своем поздравлении ко Дню польской армии отметил роль украинцев в победе, которая помогла Польше, только что восстановившей независимость, отразить нашествие большевиков.

Как сообщает "Европейская правда", сообщение он опубликовал в своем Facebook.

Навроцкий отметил, что в этот день Польша отмечает победу в Битве за Варшаву 1920 года.

"Тогда польская армия, вместе с украинскими силами, успешно остановила марш Красной армии на Запад, обезопасив Европу от коммунистической революции", – отметил Навроцкий.

Он вспомнил, что российский империализм столетиями был "смертельной угрозой для нашей свободы", и что остановить его можно только силой альянсов свободных народов.

"Свобода – бесценна, ее нельзя купить или продать, ее следует защищать... Поэтому мы никогда не сдадимся перед российским империализмом. И поэтому мы поддерживаем Украину, которая защищает свою свободу – чтобы Европа была целостной, свободной и мирной. Россия – не та, кого невозможно остановить. Россия не является непобедимой", – заявил Навроцкий.

Ранее на этой неделе Навроцкий призвал Сейм запретить "бандеровский флаг" в Польше после инцидентов, произошедших во время концерта белорусского рэпера в Варшаве.

Напомним, в 2020 году в Польше к 100-летию Варшавской битвы открыли памятник с Симоном Петлюрой.