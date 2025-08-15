У Лукашенко заявили о первом разговоре с Трампом

У самопровозглашённого президента Беларуси Александра Лукашенко якобы только что состоялся первый телефонный разговор с Дональдом Трампом – который направляется на саммит с главой Кремля на Аляске.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявили в Telegram-канале "Пул Первого", который фактически является пресс-службой Лукашенко.

Незадолго до 17 часов по Киеву там заявили, что "Лукашенко и Трамп поговорили по телефону", разговор закончился "10 минут назад".

Насколько известно, это первый прямой контакт Трампа и Лукашенко.

Напомним, в июне спецпредставитель Трампа по вопросам Украины Кит Келлог неожиданно посетил Беларусь и встречался с Лукашенко.

Во время этого визита режим Лукашенко выпустил на свободу 14 политзаключенных, в том числе экс-кандидата в президенты Сергея Тихановского – после более чем пяти лет за решеткой.

После освобождения Тихановский призвал президента США Дональда Трампа поспособствовать освобождению большего количества политзаключенных в Беларуси и призвал Запад не ослаблять давление на Лукашенко.

О том, зачем на самом деле Кит Келлог мог поехать к Лукашенко, читайте в колонке народного депутата Богдана Яременко Торги Трампа с Лукашенко: что стоит за визитом генерала Келлога в Минск.