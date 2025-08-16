Зеленский летит в Вашингтон на переговоры с Трампом: детали

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник отправляется на переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своем Telegram.

Зеленский рассказал, что уже пообщался с Трампом и европейскими лидерами после переговоров на Аляске.

"Длительная, содержательная беседа с президентом Трампом сначала один на один, а затем также с участием европейских лидеров. В целом говорили более полутора часов, примерно час – с президентом Трампом. Президент Трамп проинформировал меня о своей встрече с российским лидером, об основных пунктах разговора", – детализировал он.

Зеленский продолжил, что поддерживает предложение Трампа о трехсторонней встрече Украина – Америка – Россия.

"Украина подчеркивает: ключевые вопросы могут обсуждаться на уровне лидеров, и трехсторонний формат подходит для этого. Все детали по завершению убийств, по завершению войны собираюсь обсудить с президентом Трампом в Вашингтоне в понедельник. Благодарен за приглашение", – написал президент Украины.

Он добавил, что важно, чтобы ко всем этапам процесса были привлечены европейские партнеры, а также упомянул о "позитивных сигналах от американской стороны" относительно участия в гарантировании безопасности Украины.

Напомним, после встречи двух лидеров на Аляске Трамп заявил, что договорился с Путиным об обмене территориями и "Зеленский должен это принять".

Также он анонсировал новые переговоры с главой Кремля и сказал, что будет участвовать во встрече Зеленского и Путина, если такая состоится.

Корреспондент The Economist узнал от своих источников, что на Аляске якобы достигли предварительной договоренности о временном "воздушном" перемирии, однако официальных заявлений по этому поводу не было.