Ишингер: Путин победил на переговорах с Трампом

Немецкий дипломат Вольфганг Ишингер, который до 2022 года возглавлял Мюнхенскую конференцию по безопасности и остается одним из самых уважаемых экспертов в мире в вопросах внешней политики, убежден, что встреча на Аляске закончилась победой Путина.

Об этом он заявил в сообщении в сети X (Twitter).

После завершения короткой итоговой пресс-конференции лидеров Ишингер сделал заявление о том, что результаты встречи для двух сторон являются разительно отличными.

"Путин получил красную дорожку с Трампом, Трамп не получил ничего", – кратко описал он итоги переговоров.

"Как и следовало ожидать: ни прекращения огня, ни мира. Никакого реального прогресса. Явно 1:0 в пользу Путина. Никаких новых санкций, – перечислил он последствия переговоров. – Для украинцев: ничего. Для Европы: глубокое разочарование".

Как сообщалось, после завершения встречи Дональд Трамп анонсировал новые переговоры с Путиным, возможно в Москве.

Отношение к переговорам изначально было скептическим, из Европы Трампу с Путиным напомнили о Мюнхене-1938. В то же время, президент США подчеркивал, что направляется на встречу с Путиным не для того, чтобы вести переговоры от имени Украины.