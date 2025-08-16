СМИ: Трамп заявил европейцам, что Путин хочет сразу "соглашение", а не прекращение огня

Президент США Дональд Трамп якобы заявил Украине и европейцам, что глава Кремля Владимир Путин хочет сразу говорить об условиях завершения войны, а не о паузе в боевых действиях, и Трамп считает, что это было бы лучше.

Как сообщает "Европейская правда", такие подробности сообщил корреспондент Axios Барак Равид.

По словам собеседника Равида, который присутствовал во время разговора Трампа с президентом Украины и европейцами после переговоров на Аляске, Трамп поделился, что Путин хочет сразу говорить о соглашении о завершении войны.

"Президент Трамп сказал Зеленскому и лидерам НАТО, что Путин не хочет перемирия и отдает предпочтение комплексному соглашению для завершения войны. По словам источника, присутствовавшего во время звонка, Трамп сказал, что "думает, что быстрое мирное соглашение – это лучше, чем перемирие", – написал корреспондент в своем X.

Напомним, в разговоре Зеленского и европейских лидеров с Трампом перед Аляской они озвучили как одну из своих позиций, что первым этапом потенциальных договоренностей с Россией должно быть перемирие.

Как известно, Трамп после встречи на Аляске заявил, что договорился с Путиным об обмене территориями и "Зеленский должен это принять".

Также он анонсировал новые переговоры с главой Кремля и сказал, что будет участвовать во встрече Зеленского и Путина, если такая состоится.

Владимир Зеленский сообщил, что в понедельник, 18 августа, летит в Вашингтон на переговоры с Трампом.