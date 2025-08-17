Зеленский о гарантиях безопасности: неизвестно, о чем реально говорили Трамп и Путин

Президент Владимир Зеленский заявил, что у него нет подробной информации о том, какие гарантии безопасности для Украины обсуждали Трамп и Путин на Аляске, но он отметил "важный сигнал" от президента США.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в воскресенье, сообщает "Европейская правда".

Зеленский отвечал на вопрос о видении Россией гарантий безопасности для Украины, о чем шла речь на саммите между Трампом и Путиным.

"Прежде всего, я не знаю, о чем реально говорили Путин и президент Трамп", – отметил Зеленский.

Он добавил в этом контексте, что Трамп сказал "много деталей" ему и европейским лидерам. "И то, что президент Трамп дал сигнал о гарантиях безопасности, для меня гораздо важнее, чем мнение Путина. Потому что Путин нам не даст никаких гарантий безопасности", – сказал глава государства.

Далее он объяснил, какими видит гарантии безопасности для Украины.

"Гарантии безопасности – это сильная армия. Это может дать только Украина. Финансирование этой армии, это может дать только, я считаю, Европа. Оружие для этой армии – это может дать наше внутреннее производство, европейское производство, но есть дефицитные вещи, которые есть только в Соединенных Штатах Америки. Вот это, я считаю, гарантия безопасности", – сказал Зеленский.

Он добавил, что пока остаются без ответа вопросы о том, будут ли иностранные войска развернуты в Украине и будут ли партнеры Украины защищать украинское небо.

"На них (эти вопросы. – Ред.) мы очень хотим получить ответ, чтобы понимать, что такое гарантии безопасности", – отметил президент.

СМИ сообщили, что Трамп и европейские союзники обсуждали гарантии безопасности для Украины "в стиле пятой статьи" Североатлантического договора, но не в рамках НАТО.

Ожидается, что этот вопрос будет обсужден во время визита Владимира Зеленского в Белый дом 18 августа – президента Украины будут сопровождать несколько европейских лидеров.

По данным СМИ, Путин на встрече с американским президентом Дональдом Трампом 15 августа был не против гарантий безопасности для Украины и называл Китай как одно из государств, которое могло бы предоставить такие гарантии.