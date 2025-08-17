Рубио: США не будут давить на Украину, чтобы она отказалась от территорий

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты не будут давить на Украину, чтобы она отдала свои территории РФ в рамках мирного соглашения.

Об этом он сказал в интервью NBC News, сообщает "Европейская правда".

Рубио сказал, что, несмотря на требования Владимира Путина, "если украинцы не готовы отказаться от этого, никто не заставляет Украину отказываться".

"Он (Путин), безусловно, требует того, чего украинцы и другие не готовы поддержать, и мы не будем давить на них, чтобы они это отдали. А украинцы требуют того, чего россияне не отдадут", – сказал Рубио.

"Я знаю, что все хотят больше деталей, но мы пытаемся вести серьезные переговоры и найти компромисс между двумя враждующими сторонами в очень сложной войне, где россияне, как всегда, чувствуют, что импульс на их стороне, а украинцы, проявившие невероятную храбрость и дающие отпор, наносят россиянам огромный ущерб", – добавил он.

По данным СМИ, Россия требует, чтобы Украина полностью вывела свои войска из Донецкой и Луганской областей в обмен на "обязательство" России "заморозить линию фронта в Херсонской и Запорожской областях".

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает, что в рамках окончательного урегулирования следует вести обсуждение, касающиеся линии соприкосновения. Он заявляет, что конституция Украины делает невозможным отказ от территории или обмен землями.

Президент США Дональд Трамп 17 августа опубликовал очень короткое сообщение в Truth Social, в котором пообещал "большой прогресс" в отношении России.