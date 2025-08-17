СМИ: Трамп сначала проведет тет-а-тет с Зеленским, европейские лидеры присоединятся позже

Хотя президента Владимира Зеленского сопровождают на встречу в Белый дом в понедельник несколько европейских лидеров, президент США Дональд Трамп сначала проведет личную встречу только с президентом Украины.

Об этом стало известно изданию Bild из собственных источников, сообщает "Европейская правда".

Как утверждается, сначала Трамп примет только президента Украины. Только потом к ним присоединятся главы государств и правительств европейских стран, генсек НАТО и президент Еврокомиссии. Планируется рабочий обед и несколькочасовая дискуссия в расширенном кругу.

Последний визит Зеленского в Белый дом в феврале закончился скандалом, а президент США временно приостановил военную помощь Украине.

Кроме канцлера Германии Фридриха Мерца, во встрече в Вашингтоне в понедельник примут участие президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Финляндии Александер Стубб, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Поводом для визита является возможное заключение мирного соглашения с РФ после саммита Трампа и Путина на Аляске.

Европейцы вместе с Украиной ранее настаивали на перемирии, прежде чем начинать какие-либо переговоры о мире. Трамп, однако, теперь считает, что прекращать огонь нецелесообразно.

17 августа Трамп опубликовал очень короткое сообщение в Truth Social, в котором пообещал "большой прогресс" в отношении России.