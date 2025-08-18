СМИ: у Трампа допускают размещение войск США в Украине в рамках гарантий безопасности

Один из советников президента США Дональда Трампа допустил, что Соединенные Штаты могли бы развернуть свои войска в Украине в рамках потенциальных гарантий безопасности после завершения боевых действий.

Об этом сообщило американское издание Axios, пишет "Европейская правда".

Накануне чиновники администрации Трампа – госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф – заявили, что на встрече на Аляске 15 августа Путин впервые согласился, что США и европейские союзники могут предоставить гарантии безопасности Украине, чтобы остановить дальнейшую агрессию России.

На вопрос, могут ли такие гарантии безопасности включать размещение американских войск в Украине, один из советников Трампа в частной беседе ответил изданию Axios "да".

Другой советник сказал, что это пока не известно и что "мы не будем вести переговоры в прессе" на эту тему.

Рубио сказал в эфире NBC, что Украина и Россия должны будут чем-то поступиться, чтобы достичь мира, и "согласиться на потенциальные уступки или обсудить потенциальные уступки, не вынося это на публику и не создавая всевозможных внутренних проблем".

Россия ранее категорически отвергала размещение войск любых стран НАТО в Украине в рамках мирного урегулирования.

Президент Владимир Зеленский заявил в воскресенье, что у него нет подробной информации о том, какие гарантии безопасности для Украины обсуждали Трамп и Путин на Аляске, но он отметил "важный сигнал" от президента США.

Госсекретарь США Марко Рубио накануне очертил основные элементы потенциального соглашения для завершения российско-украинской войны.