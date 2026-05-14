Как инцидент с дронами ВСУ повалил правительство Латвии и какие последствия это будет иметь

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня подала в отставку.

Нынешний кризис имеет "украинский след".

Ведь старт противостоянию дало вторжение в воздушное пространство Латвии трех украинских дронов, два из которых попали в нефтебазу, емкость которой лишь чудом оказалась пустой.

Официальный Киев признал, что это – беспилотники ВСУ, извинился перед латвийскими партнерами и предложил помощь.

О том, стали ли именно инциденты с дронами реальной причиной развала коалиции (или лишь удобным поводом?) и способен ли нынешний кризис повлиять на отношения Риги и Киева, читайте в статье соучредителя "Европейской правды" Юрия Панченко Атака ВСУ, которая снесла правительство: испортит ли отношения Украины и Латвии удар по нефтебазе. Далее – краткое изложение статьи.

7 мая в латвийском городе Резекне, недалеко от границы с РФ, произошло чрезвычайное происшествие – с российской стороны залетели три украинских дрона, которые направлялись для атаки российских портов на Балтийском море.

Сначала об отставке 10 мая заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

Падение дронов вызвало острую критику министра обороны как со стороны оппозиции, так и коалиционных партнеров. Спрудсу вменяют в вину неготовность страны к воздушным атакам, которую продемонстрировал этот инцидент. Во-первых, латвийские военные не сбили дроны. Во-вторых, оповещение о воздушной тревоге поступило жителям региона уже после того, как угроза миновала.

И все это – вопреки рекордному увеличению расходов Латвии на безопасность.

Премьер-министр Эвика Силиня назвала имя потенциального преемника Спрудса на этом посту. Им стал полковник Райвис Мелнис.

Райвис Мелнис сейчас является советником премьер-министра Латвии, но последние годы работал в Украине в качестве специального представителя латвийского Минобороны – по сути, как один из военных атташе при посольстве в Киеве. Этот опыт дает ему уникальное, как для латвийских военных, понимание дронной войны современного типа.

Однако с политической точки зрения это назначение вызывает ряд вопросов.

Одно из них – это нарушение общего правила НАТО, согласно которому министром обороны обязательно должно быть гражданское лицо.

Но еще большая проблема – политическая. Дело в том, что должность министра обороны по коалиционным договоренностям относится к квоте либеральной партии "Прогрессивные", представителем которой был Спрудс. Поэтому Эвика Силиня могла бы как минимум попросить коалиционных партнеров выдвинуть кандидатуру беспартийного Мелниса от своего имени.

Однако она даже не пыталась найти компромисс, а сознательно выбрала путь, который вел к развалу нынешней коалиции.

Окончательное решение о выходе из коалиции "Прогрессивные" приняли только после встречи с главой правительства. По словам лидера партии Андриса Шуваевса, на встрече, состоявшейся 13 мая, он "не получил ответов" от премьер-министра и добавил, что Эвика Силиня в одиночку "развалила собственное правительство".

"Премьер-министр работает в интересах каких-то собственных целей – будь то рейтинги или подготовка к выборам", – сказал Шуваевс.

Очередные парламентские выборы в Латвии должны состояться в октябре – менее чем через полгода.

Коалиция с идеологическими противниками привела к значительному падению рейтингов правоцентристской партии премьер-министра Эвики Силини "Новое единство".

Глава правительства заинтересована дистанцироваться от либералов из партии "Прогрессивные" и вести страну к выборам во главе нового технического правительства, которое будет опираться на поддержку правой оппозиции. Это даст партии надежду на улучшение рейтингов.

А украинские дроны стали лишь поводом для долгожданного политического развода.

Сейчас кризис в Латвии набирает обороты, но он вряд ли изменит позицию страны в отношении поддержки Украины.

