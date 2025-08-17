Уиткофф: Путин согласился на гарантии безопасности для Украины по образцу НАТО
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что глава Кремля Владимир Путин на саммите на Аляске согласился на предоставление Украине "прочных гарантий безопасности" со стороны США и европейских союзников в рамках потенциального мирного соглашения.
Об этом Уиткофф сказал CNN, сообщает "Европейская правда".
Спецпосланник Трампа комментировал результаты переговоров лидеров России и США, прошедших 15 августа.
"Мы договорились о прочных гарантиях безопасности, которые я бы назвал такими, что меняют правила игры", – сказал Уиткофф, описав гарантии безопасности от потенциального вторжения России в будущем по образцу "статьи 5" НАТО.
"Мы пришли к соглашению, что США и другие европейские страны могут эффективно предложить формулировку, подобную статье 5, для обеспечения гарантий безопасности", – сказал Уиткофф.
"Путин сказал, что красной чертой является вступление в НАТО. И поэтому мы обсуждали это, исходя из того, что это условие оставалось в силе, предполагая, что украинцы могли бы согласиться на это и смириться с этим – а все будет зависеть от того, с чем украинцы смогут смириться. Но если предположить, что они могли бы, тогда мы смогли бы получить следующую уступку: Соединенные Штаты могли бы предложить защиту, подобную статье 5", – добавил спецпосланник Трампа.
Уиткофф подчеркнул, что это "впервые, когда мы услышали, что россияне согласились на включение такого условия в мирное соглашение".
Он также отметил, что Путин в рамках потенциального мирного соглашения также согласился "законодательно закрепить", что Россия не будет нападать на любую другую территорию – в Украине или в Европе.
Во время почти трехчасовой встречи с президентом США Дональдом Трампом в пятницу Путин изложил свои требования по "обмену территориями" с Украиной, включая требование об отказе Украины от Донбасса.
Путин заявил, что в обмен на это он готов заморозить текущие линии фронта в Херсонской и Запорожской областях и согласиться на обещание не нападать на Украину или другие европейские страны.
Однако он не отказался от требования устранить "первопричины войны" в Украине, имея в виду сокращение численности украинских вооруженных сил, отказ Украины от стремления вступить в НАТО и превращение Украины в нейтральное государство.
Президент Владимир Зеленский заявил в воскресенье, что у него нет подробной информации о том, какие гарантии безопасности для Украины обсуждали Трамп и Путин на Аляске, но он отметил "важный сигнал" от президента США.
Ожидается, что этот вопрос будет обсужден во время визита Владимира Зеленского в Белый дом 18 августа – президента Украины будут сопровождать несколько европейских лидеров.
Президент Трамп 17 августа опубликовал очень короткое сообщение в Truth Social, в котором пообещал "большой прогресс" в отношении России.
