Президент Финляндии раскрыл главные результаты встречи в Белом доме

Президент Финляндии Александр Стубб раскрыл дополнительные подробности встречи в Белом доме, в частности рассказал о трех основных результатах.

Об этом он сказал в интервью CNN, пишет "Европейская правда".

Стубб сказал, что из многочасовых дискуссий вытекли три основных результата. По его словам, первый – это разговор о гарантиях безопасности.

"Первым был содержательный разговор о гарантиях безопасности для Украины, согласованных между Европой и Соединенными Штатами, и мы начинаем конкретную работу над этим немедленно", – сказал он.

Вторым, отметил Стубб, было предложение провести двустороннюю встречу между президентом Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным, которое президент США Дональд Трамп затем поднял в телефонном разговоре с Путиным, и тот согласился.

"Третий пункт заключается в том, что после двусторонней встречи, если все пойдет хорошо, а это, конечно, большое „если", когда имеешь дело с Путиным, состоится трехсторонняя встреча", – сказал президент Финляндии.

Он отметил, что после разговора американский президент пригласил европейских лидеров в Овальный кабинет, где проинформировал их о своей беседе с главой Кремля. В то же время Стубб не раскрыл подробностей.

"В дипломатии все, что происходит в Овальном кабинете, остается в Овальном кабинете, если там нет прессы", – отметил он.

Финский лидер также прокомментировал слова Трампа о том, что Путин хочет заключить соглашение "для него", отметив, что Трамп искренне пытается завершить войну, но стратегические цели Путина остаются неизменными.

"Они триедины: он хочет, чтобы Россию воспринимали как сверхдержаву, он стремится расколоть Запад и хочет отрицать суверенитет Украины. Это реальность, с которой мы имеем дело", – признал он.

Сравнивая ситуацию Финляндии после Второй мировой войны, когда его страна потеряла часть суверенитета и территорий, с нынешней ситуацией Украины, Стубб указал на главное отличие: Украина не осталась один на один.

"Тогда Финляндия была одна. Украина – нет. Я считаю чрезвычайно важным, чтобы все мы, команда Европы и команда США, продолжали работать ради независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Честно говоря, я убежден, что если нам удастся создать гарантии безопасности, они обеспечат суверенитет и укрепят территориальную целостность", – добавил он.

Как известно, переговоры в многостороннем формате между лидерами Украины, США, Еврокомиссии, НАТО и ряда европейских государств прерывались, чтобы Трамп позвонил Владимиру Путину.

Трамп после этого объявил, что провел "очень хорошую" встречу с лидерами Украины, Франции, Финляндии, Италии, Великобритании, Германии, Еврокомиссии и генеральным секретарем НАТО. Также он заявил, что начинает подготовку к трехсторонней встрече с Зеленским и Путиным.

