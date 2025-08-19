Зеленский: гарантии безопасности будут

Президент Владимир Зеленский анонсировал продолжение переговоров с союзниками по гарантиям безопасности для Украины.

Об этом стало известно из его соцсетей, передает "Европейская правда".

Во вторник, 19 августа, Зеленский заявил, что переговоры, которые состоялись накануне в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами – значительный шаг к завершению войны и к безопасности Украины.

"Уже работаем над конкретным наполнением гарантий безопасности. Сегодня продолжаем координацию на уровне лидеров, будут обсуждения, готовим соответствующие форматы. Продолжим работать и завтра. Советники по нацбезопасности сейчас также находятся в постоянном контакте. Гарантии безопасности будут", – заверил он.

Украинский президент поблагодарил партнеров за решимость и поддержку. Украина чувствует эту силу.

Как известно, премьер-министр Великобритании Кир Стармер будет председательствовать на виртуальном заседании "коалиции решительных" во вторник, 19 августа, после переговоров в Белом доме.

СМИ сообщили, что американский президент Дональд Трамп и европейские лидеры договорились: государственный секретарь США Марко Рубио возглавит рабочую группу из советников по национальной безопасности и представителей НАТО, которая разработает проект гарантий безопасности для Украины.

Отметим, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер считают, что важнейшим результатом переговоров в Белом доме была готовность США работать над гарантиями безопасности для Украины.