Макрон назвал Путина людоедом, которому "надо продолжать есть", чтобы выжить

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что глава Кремля Владимир Путин – "хищник, людоед у наших ворот", которому "нужно продолжать есть" для "собственного выживания".

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, заявил президент Франции в интервью телеканалу LCI.

Макрон призвал европейцев "не быть наивными" перед лицом России, которая будет "длительной дестабилизирующей силой".

"С 2007-2008 годов президент Путин редко выполнял свои обязательства. Он постоянно был дестабилизирующей силой. И он стремился пересмотреть границы, чтобы расширить свою власть", – подчеркнул Макрон.

Президент Франции считает, что "Россия стала потенциальной угрозой для многих из нас".

"Страна, которая инвестирует 40% своего бюджета в такое оборудование, которая мобилизовала армию численностью более 1,3 миллиона человек, не вернется к состоянию мира и открытой демократической системы за одну ночь", – предупредил он.

"Поэтому, в том числе для собственного выживания, ей нужно продолжать есть. Вот так. И поэтому это хищник, это людоед у наших ворот. Я не говорю, что завтра на Францию нападут, но, в конце концов, это угроза для европейцев (...) Мы не должны быть наивными", – настаивает глава французского государства.

Макрон также заявил, что следующие две недели будут "критическими" для определения гарантий безопасности Украины.

СМИ сообщили, что американский президент Дональд Трамп и европейские лидеры договорились: государственный секретарь США Марко Рубио возглавит рабочую группу из советников по национальной безопасности и представителей НАТО, которая разработает проект гарантий безопасности для Украины.

Также СМИ писали, что американские и европейские чиновники немедленно начнут работать над предоставлением Украине надежных гарантий безопасности, чтобы открыть путь к знаковой встрече между президентом Владимиром Зеленским и лидером РФ Владимиром Путиным.

Читайте также Трамп под давлением. Как американцы становятся ключевым союзником Украины во влиянии на Белый дом.