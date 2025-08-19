Макрон: наступні 15 днів – критичні для роботи над гарантіями безпеки для України

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що наступні два тижні будуть "критичними" для визначення гарантій безпеки України після переговорів, що відбулися в понеділок, 18 серпня, у Вашингтоні.

Його слова цитує Politico, пише "Європейська правда".

Макрон наголосив у вівторок, 19 серпня, на необхідності "виконати всю необхідну роботу щодо гарантій безпеки".

"Наступні 15 днів є абсолютно критичними для нас, щоб завершити роботу з американцями і надати цим гарантіям безпеки реального змісту", – сказав він.

Також він високо оцінив рішення Трампа надати Україні "дуже хороші гарантії безпеки".

"Велика зміна останніх днів полягає в тому, що він визнав необхідність гарантувати безпеку України", – сказав французький президент.

Що саме передбачає ця гарантія безпеки, поки що не ясно, хоча Макрон сказав, що "британські, французькі, німецькі, турецькі та інші сили готові проводити операції, не на передовій, не провокативно, а операції з убезпечення повітря, моря та на суші".

Однак французький президент застеріг від "швидких перемог" і довіри до слів Кремля. Він наголосив, що Росія є "дестабілізуючою силою" і "хижаком, людожером біля наших дверей".

"Ми хочемо переконатися, що цей мир, а отже, і ця угода, дадуть українцям можливість відновити свою країну і жити в мирі, бути впевненими, що після укладення мирної угоди вони матимуть достатню силу стримування, щоб не бути знову атакованими, а європейці – жити в мирі та безпеці", – додав Макрон.

Як відомо, прем’єр-міністр Британії Кір Стармер головуватиме на віртуальному засіданні "коаліції рішучих" у вівторок, 19 серпня, після переговорів у Білому домі.

ЗМІ повідомили, що американський президент Дональд Трамп та європейські лідери домовились: державний секретар США Марко Рубіо очолить робочу групу з радників з національної безпеки та представників НАТО, яка розробить проєкт безпекових гарантій для України.

Також ЗМІ писали, що американські та європейські посадовці негайно почнуть працювати над наданням Україні надійних гарантій безпеки, щоб відкрити шлях до знакової зустрічі між президентом Володимиром Зеленським і лідером РФ Владіміром Путіним.

