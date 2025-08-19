Партия немецкой "подруги Путина" хочет убрать ее имя из названия

Ультралевая немецкая партия "Альянс Сары Вагенкнехт" (АСВ) во вторник обратилась к своим членам и сторонникам с просьбой помочь придумать новое название.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

В электронном письме к членам и сторонникам АСВ основательница политсилы Сара Вагенкнехт просит о "творческом подходе" к поиску нового названия.

Она при этом просит сохранить оригинальную аббревиатуру BSW, поскольку "для многих из нас она означает идентичность и сплоченность".

"Мы искренне приглашаем вас наполнить три буквы B – S – W новым названием партии. Если у вас на уме есть название, которое запоминается, вдохновляет или наполнено смыслом – мы с нетерпением ждем ваших идей!" – говорится в письме.

Предложения для нового названия "Альянса Сары Вагенкнехт" можно присылать до 29 августа, но окончательное решение примет съезд партии в декабре. К тому же, их будут предварительно отбирать.

Сама Вагенкнехт, которая анонсировала переименование партии в начале года, предложила свой вариант – "Альянс за безопасность и процветание" (Bündnis für Sicherheit und Wohlstand).

Сару Вагенкнехт уже давно называют "подругой Путина" из-за ее пророссийских взглядов.

Ранее она предложила свой "мирный план": Запад прекратит поставки оружия Украине, если глава РФ "согласится на немедленное прекращение огня на текущей линии фронта".