Британский министр подтвердил готовность отправить войска в Украину, когда будет мир

Министр обороны Великобритании Джон Хили подтвердил, что его страна остается готовой рассмотреть возможность ввода войск в Украину в случае достижения мирного соглашения с РФ.

Заявление Хили в среду приводит Independent, сообщает "Европейская правда".

Выступая в эфире ITV, Хили сказал: "Премьер-министр четко дал понять, что готов рассмотреть возможность ввода британских войск в случае достижения мирного соглашения".

Он добавил, что Великобритания и "многие другие страны" хотят поддержать Украину в ее стремлении предотвратить будущую агрессию России и заверить ее, что "мы останемся с ней, чтобы попытаться обеспечить долгосрочный мир".

По данным СМИ, ожидается, что в среду глава британских вооруженных сил Тони Радакин подтвердит союзникам, что Британия предоставит солдат для помощи в материально-техническом обеспечении и обучении, но не разместит их вблизи России.

Речь идет о том, что Британия готова развернуть войска в Украине "для обеспечения безопасного неба, безопасного моря и укрепления украинских вооруженных сил".

По словам министров, под этим подразумевается логистическая и тренировочная поддержка, а не отправка батальонов, которые могут оказаться на передовой и участвовать в боевых действиях.

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас подчеркнула, что только надежные гарантии безопасности Украины обеспечат сдерживание России от потенциального нападения в будущем.