Каллас: Путину нельзя доверять, Украине нужны надежные гарантии безопасности

Главная дипломатка Европейского Союза Кая Каллас подчеркнула, что только надежные гарантии безопасности Украины обеспечат сдерживание России от потенциального нападения в будущем.

Об этом она написала в Х по итогам онлайн-встречи лидеров ЕС во вторник, передает "Европейская правда".

Главная дипломатка Евросоюза заявила о "ощутимом единстве" лидеров ЕС на виртуальном саммите, связанном с достижением прочного мира в Украине.

"Путину нельзя доверять, что он будет соблюдать какие-либо обещания или обязательства. Поэтому гарантии безопасности должны быть достаточно прочными и надежными, чтобы удержать Россию от перегруппировки и возобновления нападения", – считает она.

Каллас пообещала, что ЕС приложит усилия для обеспечения гарантий безопасности для Украины, "в частности путем подготовки украинских военных и укрепления Вооруженных Сил и оборонной промышленности".

"ЕС также продолжит принимать меры против военной экономики России. Следующий пакет санкций против Москвы должен быть готов к следующему месяцу", – добавила она.

Ранее президент Европейского совета Антониу Кошта назвал главным приоритетом для Евросоюза в процессе переговоров о мире в Украине прекращение огня со стороны России, иначе ЕС усилит санкционное давление.

В понедельник украинский президент Владимир Зеленский и другие европейские лидеры встретились с Дональдом Трампом в Белом доме, чтобы обсудить пути дипломатического завершения российской агрессии.

Читайте также: Убедить Трампа, заставить Путина. Что услышал Зеленский в Белом доме и чего ждать дальше.