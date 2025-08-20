Австрия предоставит дополнительные 2 миллиона евро гуманитарной помощи Украине
Австрия решила предоставить Украине дополнительные средства в рамках гуманитарной поддержки.
Об этом сообщили в телеграм-канале МИД Украины, пишет "Европейская правда".
В частности, глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер в среду, во время визита в Одессу, объявила о решении Австрии о предоставлении дополнительных 2 миллионов евро гуманитарной помощи Украине, а также о присоединении страны к коалиции укрытий гражданской защиты.
Сибига выразил благодарность Майньль-Райзингер за эти решения.
Глава украинского дипломатического ведомства также поблагодарил Австрию, правительства австрийских федеральных земель и благотворительные фонды за организацию реабилитационных каникул для около 1480 украинских детей в период с 2022 по 2024 годы.
"Еще около 550 украинских детей Австрия планирует принять в этом году. И это также поддержка жизни. Чужих детей не бывает. А украинские дети – это европейское будущее", – подчеркнул министр.
Министры также уделили особое внимание дальнейшему привлечению австрийской архитектурной школы в Одессу в контексте восстановления украинского портового города.
Напомним, в июне президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Австрию – первый за время полномасштабной войны.
Австрийские ультраправые увидели "угрозу нейтралитету" страны в визите Зеленского и запросили у правительства отчет о том, как проходила его подготовка.