Чехия не исключает отправку войск в Украину как часть "гарантий безопасности"

Министерство обороны Чехии не исключает, что присоединится к кругу государств, готовых отправить войска в Украину для контроля за соблюдением потенциального "перемирия".

Об этом спикер ведомства Давид Шима сказал в комментарии порталу Novinky, пишет "Европейская правда".

Шима напомнил, что Чехия является частью "коалиции решительных" и координирует дальнейшие шаги в тесном сотрудничестве с партнерами.

"Мы не исключаем оказание помощи Украине в связи с соблюдением мирного соглашения, все будет зависеть от возможных требований партнеров и самой Украины", – сказал представитель чешского Министерства обороны.

В то же время он подчеркнул, что "если чешские военные присоединятся к оказанию помощи, их активное участие в боевых действиях исключено".

По словам Шимы, речь может идти, например, о обучении украинских военных, помощи в разминировании или участии в других мероприятиях, которые помогут в восстановлении Украины.

Европейские чиновники обсуждают план отправки британских и французских войск в Украину в рамках мирного соглашения, причем около 10 стран готовы предоставить своих военных.

Как сообщалось, глава британских вооруженных сил сообщит своим американским коллегам, что Великобритания готова отправить войска для защиты неба и моря Украины, но не на линию соприкосновения с Россией.

Главная дипломатка Европейского Союза Кая Каллас подчеркнула, что только надежные гарантии безопасности Украины обеспечат сдерживание России от потенциального нападения в будущем.