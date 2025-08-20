Почему переговоры в США стали "холодным душем" для Польши и что это означает для Украины

Отсутствие какого-либо представителя Польши в команде европейских лидеров, которые вместе с Владимиром Зеленским посетили Вашингтон, в Варшаве восприняли как масштабное дипломатическое поражение.

Решение польских властей резко раскритиковали эксперты, а в СМИ прямо говорят о "провале" польской дипломатии.

О том, почему представители Польши не поехали на переговоры в Соединенные Штаты и какие это будет иметь последствия, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Истерика вокруг Украины: как "мирные" переговоры с Трампом стали поводом для скандала в Польше. Далее – краткое изложение статьи.

Одно из самых распространенных неофициальных объяснений отсутствия представителя Польши в составе команды европейских лидеров на переговорах в Вашингтоне – страх поссориться с президентом США Дональдом Трампом.

15 августа страна праздновала День польской армии – праздник, связанный с победой над Красной армией в 1920 году. Президент Навроцкий в своем приветствии отметил роль украинцев в этой победе. Это заявление – крайне важное для украинско-польских отношений, учитывая предыдущие критические в отношении Украины заявления Навроцкого.

"Свобода – бесценна. Ее нельзя покупать или продавать, ее нужно защищать... Поэтому мы никогда не сдадимся перед российским империализмом. И поэтому мы поддерживаем Украину, которая защищает свою свободу – чтобы Европа была целостной, свободной и в мире. Россия – не та, кого невозможно остановить. Россия не является непобедимой", – заявил, в частности, президент Польши Кароль Навроцкий.

Сознательно или бессознательно, последняя фраза Кароля Навроцкого выглядит как открытое противостояние Дональду Трампу.

Который, наоборот, накануне заявил о необходимости уступок ради компромисса с "непобедимой" Россией.

В такой ситуации визит польского президента в Вашингтон в составе "европейского десанта" выглядел как риск испортить отношения с американским президентом – а потому от этого шага было решено отказаться.

Еще одна возможная причина – нежелание брать на себя дополнительные обязательства по поддержке Украины. Ведь, чтобы убедить Дональда Трампа скорректировать свою позицию по мирным переговорам, европейские лидеры публично озвучили дополнительные обязательства по дальнейшей поддержке Украины.

В частности – о готовности отправить в случае прекращения боевых действий войска в Украину.

О таком риске прямо говорят в партии "Право и справедливость" ("ПиС"), которая стоит за Каролем Навроцким, представляя это как победу Польши.

"Президент Навроцкий не присоединяется к коалиции тех, кто желает направить войска в Украину, и поэтому хорошо, что его там (в Вашингтоне) не было", – заявил депутат от "ПиС" Пшемыслав Чарнек.

Несмотря на нынешние проблемы в отношениях с Киевом, в Польше никогда не ставили под сомнение свой статус "адвоката Украины в Европе".

Однако встреча в Белом доме 18 августа поставила этот статус под большое сомнение.

Зависимость от одобрения Трампа заставляет польские власти (по крайней мере – президента Навроцкого) быть более осторожными в оценках относительно членства Украины в НАТО.

Аналогичная ситуация – и в вопросе условий завершения войны. До сих пор Варшава позиционировала себя как незаменимого участника любой коалиции в поддержку Украины. Ведь именно Польша обеспечивала транзит западной помощи в Украину.

Однако переговоры 18 августа доказали, что даже здесь европейские лидеры готовы действовать самостоятельно, не привлекая Польшу.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Истерика вокруг Украины: как "мирные" переговоры с Трампом стали поводом для скандала в Польше.