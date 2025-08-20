Германия надеется на большее участие Китая в мирном процессе в Украине

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заявил, что Берлин приветствует более активную роль Китая в достижении мира в Украине.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в интервью DW.

По словам главы немецкого МИД, "почти ни одна другая страна, ни одно другое правительство не имеет такого сильного влияния на Россию, как Китай".

"К сожалению, Китай до сих пор не воспользовался своими возможностями, но еще не поздно", – сказал он.

Вадефуль в то же время признал, что Китай "сам определяет свою роль" в контексте полномасштабного российского вторжения в Украину.

"Китай – важная страна, огромная страна, которая может иметь большое политическое влияние, имеет большое экономическое влияние и является постоянным членом Совета безопасности ООН. И уже давно мы призываем Китай использовать эти возможности, чтобы помочь обеспечить прекращение войны", – добавил министр.

Ранее Вадефуль также заявил, что агрессивная политика Китая в Южно-Китайском море представляет угрозу международной безопасности, которая также сказывается на Европе.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее говорил, что Китай может убедить Россию напасть на территорию НАТО.