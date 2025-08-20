Глава МИД Германии говорит, что агрессия Китая в Южно-Китайском море угрожает Европе

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что агрессивная политика Китая в Южно-Китайском море представляет угрозу международной безопасности, которая также сказывается на Европе.

Об этом он сказал во время визита в Индонезию в среду, 20 августа, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Вадефуль заявил, что агрессивная политика Китая в Южно-Китайском море и напряженность в Тайваньском проливе представляют угрозу международной безопасности, которая также сказывается на Европе.

"Растущая военная агрессивность Китая в Южно-Китайском море не только угрожает безопасности Азии, но и подрывает международный порядок, основанный на правилах, в целом", – сказал он.

Глава МИД Германии отметил, что в результате этого также окажутся под угрозой важные торговые пути.

Также он прокомментировал вопрос относительно Тайваньского пролива.

"Любое обострение ситуации будет иметь серьезные последствия для глобальной безопасности и процветания, а также непосредственно повлияет на интересы Германии и Европы", – добавил Вадефуль.

Недавно американский президент Дональд Трамп заявил, что лидер Китая Си Цзиньпин сказал ему, что не будет "двигаться вперед" по Тайваню, пока президент США будет оставаться на посту.

А генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Китай может убедить Россию напасть на территорию НАТО.

В июне бывший начальник Генштаба армии Великобритании генерал Патрик Сандерс заявил, что высокопоставленные чиновники британских вооруженных сил предупреждают об опасности одновременного вооруженного конфликта Запада с Россией и Китаем, если Великобритания и страны НАТО не ускорят перевооружение.

