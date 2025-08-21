США объявили новые санкции против иранского "теневого флота"

Соединенные Штаты в четверг ввели новые санкции против Ирана, направленные на сеть компаний и судов, привлеченных к перевозке и продаже иранской нефти.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Министерства финансов США.

Новые американские санкции касаются 13 организаций, базирующихся в Гонконге, Китае, Объединенных Арабских Эмиратах и на Маршалловых островах, а также восьми судов.

Также ограничения были применены против гражданина Греции Антониоса Маргаритиса и его сети компаний и судов, которые, по данным Минфина США, были причастны к транспортировке иранской нефти в обход санкций.

"Сегодняшние меры против Маргаритиса и его сети ослабляют способность Тегерана финансировать свои программы по разработке современных вооружений, поддерживать террористические группировки и угрожать безопасности наших войск и союзников", – заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Государственный департамент США отдельно ввел санкции против двух китайских операторов нефтяных терминалов и хранилищ, которые занимались импортом иранской нефти на танкерах, ранее попавших под санкции США.

Администрация Дональда Трампа объявила о кампании "максимального давления" на Иран, призванной помешать ему получить ядерное оружие.

В ее рамках США усиливают санкции против иранского режима, чтобы, среди прочего, перекрыть пути получения Тегераном средств от продажи нефти.

В то же время в июне президент Дональд Трамп намекнул на возможное смягчение санкций после атаки США на иранские ядерные объекты.