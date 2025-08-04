На Крите спасли французского туриста, попавшего в беду в известном ущелье

На греческом острове Крит спасатели эвакуировали из известного ущелья французского туриста, который получил травмы на маршруте.

Об этом сообщает Kathimerini по информации местных СМИ, пишет "Европейская правда".

Вечером в воскресенье спасательные службы получили сообщение о том, что в известном Самарийском ущелье нуждается в помощи турист из Франции, который получил травмы в труднодоступном его участке возле поселка Айя Румели.

На поиски отправилась команда из шести человек, операция выпала на ночные часы и продолжалась до утра понедельника.

Самарийское ущелье иллюстративное фото с сайта necca.gov.gr

Мужчину нашли и вынесли к месту, откуда его на лодке доставили "в цивилизацию" для оказания дальнейшей помощи в больнице.

Самарийская ущелина расположена на территории одноименного биосферного заповедника на Крите и внесена в список наследия ЮНЕСКО.

Напомним, в июле в Греции вступил в силу сбор с пассажиров круизных лайнеров.

Также сообщают, что более 10 тысяч европейских отелей подают в суд на компанию Booking, заявляя об убытках из-за "условий лучшей цены", которые использовал ресурс.