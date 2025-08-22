Трампу "не хотелось бы" присутствовать на встрече Путина и Зеленского
Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что предпочел бы не участвовать в потенциальной встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина.
Его слова приводит Sky News, сообщает "Европейская правда".
На вопрос о перспективах встречи между лидерами Украины и России Трамп сказал: "Посмотрим, будут ли Путин и Зеленский работать вместе".
"Знаете, они как лед и пламя. Они не очень хорошо ладят, по очевидным причинам. Но посмотрим. И тогда увидим, придется ли мне быть там. Мне бы не хотелось", – добавил он.
Ранее в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Владимир Путин встретится с Владимиром Зеленским только после подготовки "программы саммита" и пока таких планов нет.
Президент США ожидает, что сможет оценить возможность достижения мира в Украине "в течение двух недель".