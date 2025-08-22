Лукашенко развеял надежды на освобождение всех политзаключенных после разговора с Трампом

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу развеял надежды на массовое освобождение заключенных, о котором президент США Дональд Трамп просил его во время телефонного разговора на прошлой неделе.

Как пишет "Европейская правда", об этом Лукашенко сказал во время общения с прессой 22 августа, его цитирует государственное агентство БЕЛТА.

Лукашенко отрицает наличие политических заключенных в Беларуси и называет этих людей „бандитами".

"Хотите полторы или две тысячи (как они там считают)? Забирайте к себе, везите их туда. Рассчитывать на то, что мы выпустим бандитов, которые жгли, взрывали, и они это признают, (не стоит. – Ред.). Мы их выпустим, а они снова против нас войну будут вести? Здесь меня общество не поддержит", – сказал Лукашенко.

Белорусская оппозиция и правозащитные группы утверждают, что в белорусских тюрьмах находятся до 1300 политических заключенных – эту цифру также называл президент США Дональд Трамп. Многих из них арестовали, когда Лукашенко подавил массовые протесты после выборов 2020 года.

Неожиданный телефонный разговор Трампа и Лукашенко на прошлой неделе, а затем пост, в котором президент США назвал Лукашенко "очень уважаемым президентом Беларуси" и выразил надежду на скорейшее освобождение 1300 заключенных, открыли возможность потепления в отношениях между США и Беларусью.

Напомним, в июне спецпредставитель Трампа по вопросам Украины Кит Келлог неожиданно посетил Беларусь и встретился с Лукашенко.

Во время этого визита режим Лукашенко выпустил на свободу 14 политзаключенных, в том числе экс-кандидата в президенты Сергея Тихановского – после более пяти лет за решеткой.