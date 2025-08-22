Подозреваемый в подрыве "Северных потоков" украинец отвергает обвинения

Арестованный в Италии по подозрению в подрыве в 2022 году трубопроводов "Северный поток" украинец отверг обвинения, заявив, что на момент подрыва находился в Украине.

Об этом сообщило итальянское агентство ANSA, пишет "Европейская правда".

В пятницу в апелляционном суде Болоньи состоялось слушание, на котором задержанный Сергей Кузнецов заявил, что не согласен на выдачу Германии.

В кратких выступлениях он дистанцировался от обвинений, сказав, что хочет ознакомиться с ними на родном языке, и подчеркнул, что во время инцидента с "Северными потоками" в Балтийском море он находился в Украине.

В Италии, где его задержали, по словам Кузнецова, он оказался по семейным обстоятельствам.

Обращаясь к журналистам и фотографам во внутреннем дворе суда, Кузнецов поднял три пальца, показав жест трезубца.

Затем 49-летнего мужчину под конвоем сотрудников пенитенциарного департамента доставили в зал суда, где должны были рассмотреть вопрос о подтверждении европейского ордера на его арест.

Заседание сразу отложили до второй половины дня, чтобы найти украиноязычного переводчика. В зале был англоговорящий переводчик, однако задержанный заявил, что недостаточно хорошо владеет английским и нуждается в переводчике на украинский или русский язык. Судья дал распоряжение найти такого переводчика.

В итоге суд подтвердил содержание под стражей Кузнецова. Следующее слушание состоится 3 сентября, на котором будет принято решение о его возможной выдаче Германии.

Итальянская полиция арестовала украинца Сергея Кузнецова в среду вечером в районе Римини на основании европейского ордера на арест по запросу Федеральной прокуратуры Германии. СМИ сообщали, что он находился в Италии на отдыхе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина не причастна к взрывам, и предложил проанализировать, каким игрокам мог быть нужен такой информационный вброс.