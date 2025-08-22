WP: из Пентагона уволили руководителя разведывательного управления

Министр обороны США Пит Хэгсет уволил руководителя разведывательного управления Пентагона генерал-лейтенанта Джеффри Крузе, чье ведомство ранее скептически оценило последствия американских ударов по ядерным объектам Ирана.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Washington Post со ссылкой на два информированных источника.

По данным WP, причиной для лишения Крузе должности стала "потеря доверия" – это общая формулировка, которую глава Пентагона использовал и ранее для увольнения чиновников и военных.

Разведывательное управление Пентагона, которое возглавлял Крузе, в предварительной оценке американских ударов по Ирану в июне утверждало, что они отбросили иранскую ядерную программу лишь на несколько месяцев.

Это резко контрастировало с публичными заявлениями Хегсета и президента США Дональда Трампа.

Крузе стал последним высокопоставленным чиновником оборонной сферы США, который лишился должности после начала работы администрации Трампа.

Массовые увольнения коснулись и других ведомств, в частности Государственного департамента.