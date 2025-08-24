Премьер Канады не исключил отправку военных в Украину как часть гарантий безопасности

Премьер-министр Канады Марк Карни не исключает присутствие военных как часть гарантий безопасности Украины в рамках "коалиции решительных".

Об этом он заявил во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, передает "Европейская правда".

Он отметил, что ядром любых гарантий безопасности являются сильные Вооруженные силы Украины и подчеркнул важность обучения в этом процессе. Карни напомнил, что Канада участвует в обучении украинских военных еще со времен аннексии Крыма.

Премьер Канады отметил, что сейчас идет работа над различными видами гарантий безопасности.

"Мы работаем с нашими союзниками и "коалицией решительных" с Украиной над условиями этих гарантий безопасности на земле, в небе и на море. И я бы не исключал присутствие военных", – сказал Карни.

Также Канада 24 августа 2025 года объявила о том, что профинансирует пакет военного оборудования и боеприпасов для Украины стоимостью 500 миллионов долларов, которые будут поставляться из Соединенных Штатов, в рамках новой инициативы НАТО "Приоритетный список потребностей Украины" (PURL).

Марк Карни во время речи в Киеве заявил, что Канада уже в сентябре передаст Украине вооружение на более чем $1 млрд.