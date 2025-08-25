71% французов поддерживают федерализацию страны

Около двух третей французов поддерживают идею, чтобы их государство стало федеративной страной.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует опубликованный в понедельник опрос Ifop, его данные приводит Le Figaro.

В частности, французы подавляющим большинством высказываются за усиление децентрализации, которая позволила бы адаптировать законы к местным реалиям, а также за пересмотр границ некоторых крупных регионов, свидетельствует опрос.

68% опрошенных французов считают, что местные власти имеют "недостаточно полномочий по сравнению с государством", и это на 18 пунктов больше, чем в 2012 году.

Этот рост наблюдается во всех категориях населения, но особенно заметен среди пожилых людей, жителей сельских общин и избирателей Марин Ле Пен.

Долгое время табуированный, федерализм постепенно приобретает общественную легитимность: 71% опрошенных высказываются за то, чтобы Франция "стала федеративным государством".

Территориальная адаптация законов также имеет "массовую и транспартийную" поддержку, отмечает Ifop: 73% французов согласны с тем, что регионы должны иметь возможность "адаптировать национальные законы с учетом местных реалий".

"Французский регионализм – далекий от того, чтобы быть маргинальным или фольклорным явлением – предстает как мейнстримная динамика, которая подталкивает к переосмыслению территориальной организации страны", – подчеркивает Франсуа Кро, директор политического направления в Ifop.

По его мнению, "спрос на децентрализацию уже не является прерогативой только регионалистских активистов, а становится транспартийным и межпоколенческим требованием".

Напомним, более 80% французов поддержали бы идею проведения консультативного референдума в ближайшее время по вопросам, которые больше всего беспокоят общество.

Последние опросы свидетельствуют, что исполнительная власть во Франции бьет антирекорды популярности.