В партии Орбана обвинили Украину в "вооруженном нападении на ЕС"
Евродепутат от венгерской правящей партии "Фидес" Томаш Дейч приравнял удар Украины по нефтепроводу "Дружба" к "вооруженному нападению на Европейский Союз".
Его цитирует портал 444.hu, сообщает "Европейская правда".
Дейч считает, что Украина атакует нефтепровод "Дружба", через который венгерская сторона получает российскую нефть, чтобы "дополнить политические, секретные и медийные методы давления на Венгрию военными средствами".
В этом же русле политик партии Виктора Орбана вспомнил и о взрывах на российских газопроводах "Северные потоки", бездоказательно утверждая, что их взорвали по указанию "от украинского государственного и военного руководства".
"Вооруженное нападение на инфраструктуру, служащую энергетической безопасности ЕС, является ничем иным, как военным нападением на Европейский Союз, и в этой ситуации вопрос о вступлении Украины в ЕС должен быть снят с повестки дня", – считает он.
Напомним, на прошлой неделе министры иностранных дел Словакии и Венгрии пожаловались Еврокомиссии в связи с атаками на нефтепровод "Дружба", в результате чего поставки российской нефти в страны были приостановлены.
Атаки на "Дружбу" даже стали предметом заочной перепалки глав МИД Украины и Венгрии.
