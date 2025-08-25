В партии Орбана обвинили Украину в "вооруженном нападении на ЕС"

Евродепутат от венгерской правящей партии "Фидес" Томаш Дейч приравнял удар Украины по нефтепроводу "Дружба" к "вооруженному нападению на Европейский Союз".

Его цитирует портал 444.hu, сообщает "Европейская правда".

Дейч считает, что Украина атакует нефтепровод "Дружба", через который венгерская сторона получает российскую нефть, чтобы "дополнить политические, секретные и медийные методы давления на Венгрию военными средствами".

В этом же русле политик партии Виктора Орбана вспомнил и о взрывах на российских газопроводах "Северные потоки", бездоказательно утверждая, что их взорвали по указанию "от украинского государственного и военного руководства".

"Вооруженное нападение на инфраструктуру, служащую энергетической безопасности ЕС, является ничем иным, как военным нападением на Европейский Союз, и в этой ситуации вопрос о вступлении Украины в ЕС должен быть снят с повестки дня", – считает он.

Напомним, на прошлой неделе министры иностранных дел Словакии и Венгрии пожаловались Еврокомиссии в связи с атаками на нефтепровод "Дружба", в результате чего поставки российской нефти в страны были приостановлены.

Атаки на "Дружбу" даже стали предметом заочной перепалки глав МИД Украины и Венгрии.

