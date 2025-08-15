СМИ: в Брюсселе снова обсуждают разделение Молдовы и Украины при вступлении в ЕС

ЕС снова рассматривает возможность открытия первого кластера переговоров о членстве с Молдовой – без осуществления такого шага в отношении Украины.

Об этом стало известно Politico от трех дипломатов и одного чиновника ЕС, передает "Европейская правда".

По сценарию, который изучают чиновники ЕС, европейские страны проголосуют за открытие первого "переговорного кластера" для Молдовы – ключевого юридического шага на пути к членству – в начале следующего месяца после встречи министров ЕС.

Такой шаг придаст мощный электоральный импульс президенту Майе Санду, чья партия проводит кампанию на проевропейской платформе и сталкивается с решительными усилиями России, направленными на то, чтобы склонить голоса в пользу Москвы.

"Необходимо найти способ открыть первый кластер", – сказал Зигфрид Мурешан, консервативный евродепутат, возглавляющий Комитет ассоциации ЕС-Молдова в Европейском парламенте.

Но если позволить Молдове двигаться вперед, оставив Украину позади, это может стать деморализующим фактором для украинцев.

"Существует опасность послать украинцам неправильный сигнал, – сказал украинский дипломат.

"В то время, когда на Аляске обсуждается вопрос будущего мира, мы должны держать перспективу членства в ЕС как можно сильнее", – добавил он.

Как Молдова, так и Украина осуществили далеко идущие реформы для вступления в ЕС, завершив все необходимые шаги для открытия первого переговорного кластера.

Проблема заключается в том, что заявку Украины блокирует Венгрия, премьер-министр которой, Виктор Орбан, сделал противодействие вступлению Украины в Евросоюз ключевым пунктом своей предвыборной кампании на переизбрание в следующем году.

Таким образом, если Молдова может получить одобрение всех 27 стран-членов на открытие переговорного кластера на неформальном заседании Совета по общим вопросам 1 сентября, то Украина вряд ли получит единодушную поддержку.

Это ставит страны, выступающие за расширение, включая председательствующую в ЕС Данию, в затруднительное положение.

Если они будут жестко привязывать кандидатуру Молдовы к кандидатуре Украины, они не смогут продвинуть ни одну из них. Разрешение Молдове продвинуться вперед до 28 сентября стало бы мощным сигналом для проевропейских избирателей в Молдове, но может разозлить украинцев.

По словам дипломата ЕС, который внимательно следит за процессом, рассматривается несколько вариантов, чтобы показать Украине, что ее кандидатура движется вперед, даже если не будет открыто ни одного переговорного кластера – в том числе предоставление Киеву доступа к программе "Горизонт Европа" или программе обмена студентами Erasmus.

"Есть много вещей, которые мы можем сделать, чтобы приблизить Украину к Европе другими способами, кроме формальной процедуры переговоров", – сказал дипломат ЕС.

"Главное – продолжать двигаться вперед и дать понять, что оппозиция Венгрии не считается легитимной, и что настоящим пряником является завершение процесса", – добавил он.

Дипломаты и чиновники также подчеркнули, что обстоятельства могут быстро измениться, особенно в свете встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске в пятницу.

Если лидеры заключат соглашение и определят, что членство Украины в ЕС является ее важной частью, Трамп может повлиять на Орбана, чтобы тот снял свою оппозицию к вступлению Киева.

Сторонники сохранения двух заявок нераздельными утверждают, что Европа не должна рисковать, деморализуя украинцев, которые стремятся присоединиться к ЕС, и что лучшей стратегией было бы надавить на Трампа, чтобы заставить Орбана снять свою блокаду.

Стоит отметить, что о возможном разделении заявок Украины и Молдовы впервые заговорили весной.

Недавно глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что его страна против разделения Украины и Молдовы на пути в Европейский Союз.

Дания в начале председательства в Совете ЕС пообещала максимальное давление на Венгрию для разблокирования запуска переговоров с Украиной.