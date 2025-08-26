Кос встретилась с руководителями НАБУ и САП и поддержала их работу

Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос во вторник встретилась с руководством антикоррупционной инфраструктуры Украины, которое находится в Брюсселе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кос написала на Х.

Рассказывая о встрече с директором НАБУ Семеном Кривоносом и руководителем САП Александром Клименко, еврокомиссар сказала, что "их борьба с коррупцией имеет решающее значение для вступления Украины в ЕС и ее восстановления".

"Еще раз заявляю о своей полной поддержке их работы: независимые антикоррупционные органы являются основой верховенства права и здорового бизнес-климата", – добавила Кос.

Met NABU & SAPO leadership: their fight against corruption is crucial for 🇺🇦 Ukraine’s 🇪🇺 EU accession & reconstruction.



I reiterate my full support to their work: independent anti-corruption bodies are the backbone of the rule of law & a sound business climate. pic.twitter.com/wOfqBxr0SU