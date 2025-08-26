Кос встретилась с руководителями НАБУ и САП и поддержала их работу
Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос во вторник встретилась с руководством антикоррупционной инфраструктуры Украины, которое находится в Брюсселе.
Как сообщает "Европейская правда", об этом Кос написала на Х.
Рассказывая о встрече с директором НАБУ Семеном Кривоносом и руководителем САП Александром Клименко, еврокомиссар сказала, что "их борьба с коррупцией имеет решающее значение для вступления Украины в ЕС и ее восстановления".
"Еще раз заявляю о своей полной поддержке их работы: независимые антикоррупционные органы являются основой верховенства права и здорового бизнес-климата", – добавила Кос.
Met NABU & SAPO leadership: their fight against corruption is crucial for 🇺🇦 Ukraine’s 🇪🇺 EU accession & reconstruction.– Marta Kos (@MartaKosEU) August 26, 2025
I reiterate my full support to their work: independent anti-corruption bodies are the backbone of the rule of law & a sound business climate. pic.twitter.com/wOfqBxr0SU
"Европейская правда" ранее узнала, что руководители НАБУ и САП на этой неделе находятся в Брюсселе, где проводят встречи с европейскими чиновниками.
Среди прочего, Семен Кривонос и Александр Клименко встретились с министром-делегатом Франции по делам Европы Бенжаменом Аддадом.
Как сообщала "Европейская правда", 22 июля Верховная Рада приняла скандальный законопроект №124214, который делает НАБУ и САП зависимыми от генерального прокурора.
После этого ЕС по дипломатическим каналам передал Киеву предупреждение о последствиях в случае, если парламент не найдет голоса для полноценной отмены норм проекта 12414.
31 июля Верховная Рада поддержала за основу и в целом президентский законопроект №13533, призванный исправить ситуацию с независимостью НАБУ и САП. Вскоре документ был подписан президентом Владимиром Зеленским.