Кос встретилась с руководителями НАБУ и САП и поддержала их работу

Новости — Вторник, 26 августа 2025, 21:03 — Олег Павлюк

Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос во вторник встретилась с руководством антикоррупционной инфраструктуры Украины, которое находится в Брюсселе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кос написала на Х.

Рассказывая о встрече с директором НАБУ Семеном Кривоносом и руководителем САП Александром Клименко, еврокомиссар сказала, что "их борьба с коррупцией имеет решающее значение для вступления Украины в ЕС и ее восстановления".

"Еще раз заявляю о своей полной поддержке их работы: независимые антикоррупционные органы являются основой верховенства права и здорового бизнес-климата", – добавила Кос.

"Европейская правда" ранее узнала, что руководители НАБУ и САП на этой неделе находятся в Брюсселе, где проводят встречи с европейскими чиновниками.

Среди прочего, Семен Кривонос и Александр Клименко встретились с министром-делегатом Франции по делам Европы Бенжаменом Аддадом.

Как сообщала "Европейская правда", 22 июля Верховная Рада приняла скандальный законопроект №124214, который делает НАБУ и САП зависимыми от генерального прокурора.

После этого ЕС по дипломатическим каналам передал Киеву предупреждение о последствиях в случае, если парламент не найдет голоса для полноценной отмены норм проекта 12414.

31 июля Верховная Рада поддержала за основу и в целом президентский законопроект №13533, призванный исправить ситуацию с независимостью НАБУ и САП. Вскоре документ был подписан президентом Владимиром Зеленским.

Марта Кос Антикоррупция
