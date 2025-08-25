Руководители НАБУ и САП проводят встречи в Брюсселе

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко и директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос на этой неделе находятся в Брюсселе, где проводят встречи с европейскими чиновниками.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщили в Европейской комиссии.

Руководители НАБУ и САП в Брюсселе встречаются с еврочиновниками.

"Во вторник, 26 августа, с Александром Клименко и Семеном Кривоносом встретится европейский комиссар Марта Кос", – сообщили в Еврокомиссии.

Собеседники "ЕвроПравды" не предоставили никаких других деталей предстоящих встреч.

Стоит заметить, что еврокомиссар Кос отвечает за вопросы расширения Европейского Союза.

Как сообщала "Европейская правда", 22 июля Верховная Рада приняла скандальный законопроект №124214, который делает НАБУ и САП зависимыми от генерального прокурора.

После этого ЕС по дипломатическим каналам передал Киеву предупреждение о последствиях в случае, если парламент не найдет голоса для полноценной отмены норм проекта 12414.

31 июля Верховная Рада поддержала за основу и в целом президентский законопроект №13533, призванный исправить ситуацию с независимостью НАБУ и САП. Вскоре документ был подписан президентом Владимиром Зеленским.

