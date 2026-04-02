Ведущие сенаторы США от обеих партий выступили за сохранение членства в НАТО

Президент США Дональд Трамп столкнулся с критикой не только со стороны оппозиционных демократов, но и со стороны своей собственной Республиканской партии из-за своих заявлений о возможном выходе США из НАТО.

Сенатор от Демократической партии США Крис Кунс, первый заместитель председателя подкомитета Сената по вопросам обороны при комитете по вопросам ассигнований, и сенатор-республиканец Митч Макконнелл, председатель подкомитета Сената по вопросам обороны при комитете по вопросам ассигнований, в совместном заявлении отметили, что НАТО является самым успешным военным альянсом в истории и поддерживает безопасность Соединенных Штатов уже более 70 лет.

"Единственный случай, когда НАТО вступил в войну, был в ответ на нападение на США. Войска НАТО воевали и погибали в Афганистане и Ираке бок о бок с американскими силами. Соединенные Штаты не должны легкомысленно относиться к этой жертве – ни к готовности наших союзников принести ее снова", – отметили сенаторы.

Они подчеркнули, что споры в НАТО такие же давние, как и сам Альянс, однако американцы чувствуют себя безопаснее, когда НАТО является сильным и единым.

"В наших интересах, чтобы все союзники бережно лелеяли это единство. Соединенные Штаты присоединились к НАТО в 1949 году, когда Сенат проголосовал за ратификацию Договора о НАТО, и Соединенные Штаты останутся в нем. Сенат и в дальнейшем будет поддерживать Альянс ради мира и защиты, которые он обеспечивает Америке, Европе и миру", – заявили Кунс и Макконнелл.

Напомним, Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО в связи с позицией союзников относительно войны США в Иране.

Впрочем, по данным СМИ, в Конгрессе Соединенных Штатов и Пентагоне заявили об отсутствии обсуждений выхода США из НАТО, а в самом Альянсе считают блефом угрозы главы Белого дома разорвать отношения с блоком.